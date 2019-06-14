Bahamas Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 14.06.2019: Zurück in die Heimat
21 Min.Folge vom 14.06.2019
Eine erfolgreiche Immobilienunternehmerin aus Florida träumt schon lange davon, wieder in ihre Heimat auf die Insel Grand Bahama zurückzukehren und dort ihr eigenes Anwesen zu erwerben. Da ihre Kinder inzwischen ausgezogen sind, kann sie ihren Wunsch endlich verwirklichen. Wie möchte die Immobilien-Expertin in Zukunft leben?
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.