Bahamas Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 21.06.2019: Endlich Bahamas
22 Min.Folge vom 21.06.2019
Nachdem die Ärzte Pam und Ed jahrelang Urlaub auf den Bahamas gemacht haben, fühlen sie sich bereit für den großen Step: Sie wollen dort ein Haus kaufen, wo sie sonst Urlaub gemacht haben. Mit der Entscheidung hoffen sie, Teil der entspannten Community auf den Bahamas zu werden. Denn ihr Lifestyle in Tennessee ist stressig genug.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.