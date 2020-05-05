Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 05.05.2020
45 Min.Folge vom 05.05.2020Ab 16

Wie weit würdest DU für Geld gehen? Vor Freunden und Familie? In aller Öffentlichkeit? Christian Düren moderiert die neue Spiel-Show "Balls - für Geld mach ich alles", in der sich Kandidaten für Geld freiwillig verschiedenen Aufgaben stellen.

