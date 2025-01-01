Zum Inhalt springenBarrierefrei
Balls - für Geld mache ich alles

ProSiebenStaffel 1Folge 2
Folge 2: Echt scharf: Zähneputzen mit Wasabi-Creme & Cayenne-Pfeffer Gesichtsbehandlung

48 Min.Ab 16

"Balls - für Geld mache ich alles" geht in die nächste Runde! Dieses Mal wollen die Herausforderer für Geld einem grauenvollen Gestank ins Gesicht sehen, sich selbst tasern und das Gegenteil eines Beauty-Days durchleben mit einem Grande Finale.

