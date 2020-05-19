Zum Inhalt springenBarrierefrei
Balls - für Geld mache ich alles

ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 19.05.2020
48 Min.Folge vom 19.05.2020Ab 16

Auch in der dritten Runde von "Balls" wollen die Kandidatinnen und Kandidaten für Geld wieder ziemlich weit gehen. Doch was ist ihnen ein Strip an einer elektrischen Stange, ein Rollenspiel oder ein Bad in frischen Schweineblut wirklich wert?

