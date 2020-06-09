Balls - für Geld mache ich alles
Folge 6: Folge 6
48 Min.Folge vom 09.06.2020Ab 16
Schwein spielen, sich von einer Domina auspeitschen lassen, mit dem Gesicht einer fremden Person eine Fußmassage geben und den eigenen Urin trinken: Auch in der letzten Folge warten auf die Mutigen wieder knallharte Challenges. Wie diese ausgehen, seht ihr im Video.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben