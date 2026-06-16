Auf zu den Sternen - Teil 1 / Auf zu den Sternen - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge vom 16.06.2026: Auf zu den Sternen - Teil 1 / Auf zu den Sternen - Teil 2
22 Min.Folge vom 16.06.2026
Barbapapa und Lolita sehen eine fliegende Untertasse. Sie suchen den Planeten von Großfuß-Baby.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Produktion:FR, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany