Der Staudamm / Barbahelles neueste ErfindungJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge vom 17.06.2026: Der Staudamm / Barbahelles neueste Erfindung
22 Min.Folge vom 17.06.2026
Den Barbababys ist langweilig. Weil es regnet, können sie nicht draußen spielen. // Barbahelle hat einen Dekodierer erfunden, der Tiergeräusche übersetzen kann.
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Produktion:FR, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany