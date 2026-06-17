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Barbapapa und Familie

Der Staudamm / Barbahelles neueste Erfindung

NickelodeonFolge vom 17.06.2026
Der Staudamm / Barbahelles neueste Erfindung

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Barbapapa und Familie

Folge vom 17.06.2026: Der Staudamm / Barbahelles neueste Erfindung

22 Min.Folge vom 17.06.2026

Den Barbababys ist langweilig. Weil es regnet, können sie nicht draußen spielen. // Barbahelle hat einen Dekodierer erfunden, der Tiergeräusche übersetzen kann.

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