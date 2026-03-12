Bares für Rares
Folge 1300: Lorgnette von 1870
32 Min.Folge vom 12.03.2026
Was heute die Brille im Alltag ist, war einst für schicke Damen die Lorgnette! Und eben ein solcher schmucker Sehbehelf soll im Pulheimer Walzwerk veräußert werden! Die Expertin Wendela Horz datiert die schöne Lorgnette auf das 19. Jahrhundert. Doch handelt es sich beim Material tatsächlich um Gold?
Altersfreigabe:
0