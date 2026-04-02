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Bares für Rares

Prachtvoll, aber praktisch?

ServusTVStaffel 1Folge 1315vom 02.04.2026
Prachtvoll, aber praktisch?

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Bares für Rares

Folge 1315: Prachtvoll, aber praktisch?

32 Min.Folge vom 02.04.2026

Mit dem goldenen Löffel geboren werden! Wer wünscht sich das nicht? Doch was sagt der Experte zu diesem antiken zwölfteiligen Set aus Kaffeelöffeln mit zugehöriger originaler Schatulle? Handelt es sich hier überhaupt um Silber?

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