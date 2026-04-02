Prachtvoll, aber praktisch?Jetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1315: Prachtvoll, aber praktisch?
32 Min.Folge vom 02.04.2026
Mit dem goldenen Löffel geboren werden! Wer wünscht sich das nicht? Doch was sagt der Experte zu diesem antiken zwölfteiligen Set aus Kaffeelöffeln mit zugehöriger originaler Schatulle? Handelt es sich hier überhaupt um Silber?
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