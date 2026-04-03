Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bares für Rares

Hässlich oder kostbar?

ServusTVStaffel 1Folge 1316vom 03.04.2026
Hässlich oder kostbar?

Hässlich oder kostbar?Jetzt kostenlos streamen

Bares für Rares

Folge 1316: Hässlich oder kostbar?

32 Min.Folge vom 03.04.2026

Lange stand die nicht als solches erkannte Murano-Leuchte des Modells "Tinta" im Keller! Doch stets hegte der Verkäufer die Hoffnung, dass es sich womöglich doch um eine Designer-Leuchte handeln könnte, wenngleich die Leuchte dem Verkäufer so gar nicht gefiel. Was ist sie also jetzt auf dem Kunst- und Designmarkt wert? Sven Deutschmanek gibt Auskunft!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bares für Rares
ServusTV
Bares für Rares

Bares für Rares

Alle 1 Staffeln und Folgen