Hässlich oder kostbar?Jetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1316: Hässlich oder kostbar?
32 Min.Folge vom 03.04.2026
Lange stand die nicht als solches erkannte Murano-Leuchte des Modells "Tinta" im Keller! Doch stets hegte der Verkäufer die Hoffnung, dass es sich womöglich doch um eine Designer-Leuchte handeln könnte, wenngleich die Leuchte dem Verkäufer so gar nicht gefiel. Was ist sie also jetzt auf dem Kunst- und Designmarkt wert? Sven Deutschmanek gibt Auskunft!
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