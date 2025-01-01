Staffel 2 Folge 2: Das Liebesspiel beginntJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau - Die zweite Chance
Folge 2: Staffel 2 Folge 2: Das Liebesspiel beginnt
66 Min.
Hannes will seine Hofdamen Franziska und Stefanie aus der Reserve locken. Für beide hat sich der Bauer ein Gemüsequiz überlegt, bei dem sie ihren Charme unter Beweis stellen sollen. Außerdem wartet Hannes auf eine weitere Frau. Peter Elia hat inzwischen den ersten Abend mit seinen Damen verbracht und will mit ihnen nun intensivere Gespräche führen. Bei Katrin in Kärnten werden die Männer inzwischen immer mehr zu Rivalen. Doch sie lässt sich davon kaum beeindrucken.
