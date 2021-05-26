Staffel 2 Folge 4: Liebesmüh mit Happy End?Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau - Die zweite Chance
Folge 4: Staffel 2 Folge 4: Liebesmüh mit Happy End?
Wurde ihr am Tag zuvor noch von Stefan Frühstück ans Bett gebracht, beginnt für Ponyzüchterin Katrin der neue Tag allein in der Küche am Herd. Immerhin kommt der letzte Bewerber um Katrins Herz, Thomas, noch gerade rechtzeitig, um den Morgen gemeinsam mit ihr vor dem traumhaften Alpenpanorama zu beginnen. Auch wenn keine Konkurrenz mehr von anderen Männern zu befürchten ist, ist dies für den Steirer noch lange kein Grund, nicht weiter um Katrin zu kämpfen. Da kommt es ihm gut gelegen, dass Katrin sich etwas einfallen lassen hat, um Thomas ein weiteres Mal zu testen. In diesem Fall soll er einen Eindruck von ihrem Leben als Bäuerin bekommen. Hoch zu Ross ist ein gemeinsamer Ausritt geplant. Für den zweiten Programmpunkt an diesem Tag putzen sich Katrin und Thomas dann noch einmal besonders heraus. So geht es auf eine romantische Kutschfahrt durch die malerische Landschaft. Im Waldviertel versucht Peter Elia mithilfe eines Spiels einer Entscheidung, welche der zwei verbliebenen Damen Sabrina und Pamela besser zu ihm passt, näher zu kommen. Inspiriert durch den TV-Klassiker "Herzblatt" möchte er mehr über Sabrina und Pamela erfahren. Doch mit jeder Frage, scheinen mehr Fragezeichen bei dem 40-Jährigen zu entstehen. Aber einiges zeichnet sich dann doch klarer ab: Pamela begeistert Peter mit ihrer einfachen und unkomplizierten Art, Sabrina hingegen überzeugt mit ihrem tiefgründigen Wesen. Es bleibt abzuwarten, wann und ob eine der beiden Damen in Zukunft Peter Elia allein von sich überzeugen kann. In der Nähe von Graz wird es Zeit für einen Zwischenstand. Arabella möchte sich erkundigen, wie und vor allem was sich bei Gemüsebauer Hannes und seinen Damen in Liebesdingen entwickelt hat. Während Hannes‘ Eltern schon ihre Favoriten im Kopf haben, ist es natürlich an Hannes die Entscheidungen zu treffen. Arabellas Idee dürfte da gerade recht kommen: Ein lustiges Fragespiel, welches zeigen soll, welche der Damen den 29-Jährigen während der Zeit am Hof bisher besser kennengelernt hat. Die Regeln: Mit jeder richtigen beantworteten Frage, dürfen die Damen einen Schritt näher an den Steirer herantreten. Das Ziel: Können die Damen Hannes mit ihrem Wissen noch mehr überzeugen, oder gar das Blatt wenden? Und wie wird dieser die Gewinnerin in Empfang nehmen und mit welchem Preis belohnen?
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