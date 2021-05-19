Staffel 2 Folge 3: Tanzen, Arbeit und massierenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau - Die zweite Chance
Folge 3: Staffel 2 Folge 3: Tanzen, Arbeit und massieren
In Maria Alm bricht ein neuer Tag für Ponyzüchterin Katrin und ihre beiden verbliebenen Favoriten an. Steirer Stefan nutzt gleich einmal die Gelegenheit bereits am Morgen Katrin auf sich aufmerksam zu machen. Mit einem Frühstück am Bett möchte er nicht nur beweisen, dass er ihren Worten genauste Aufmerksamkeit schenkt, sondern auch seine romantische Seite zeigen kann. Danach geht es mit Katrins ausgerufenen Wettkampf weiter. Hier sollen die Männer ihre Schnelligkeit, Ausdauer und Kraft unter Beweis stellen. Als Preis ruft ein Tanz mit der Kärntnerin. Am Abend trifft Katrin eine Entscheidung. Waldviertler Peter Elia hat seine verbliebenen zwei Hofdamen zum Bogenschießen entführt. Während die 29-jährige Sabrina mit Haltung und Treffsicherheit überzeugen kann, tut sich Pamela sowohl mit Bogen als auch mit Pfeil etwas schwerer. Ein Glück, dass der 40-Jährige zur Stelle ist, und körpernahe Starthilfe gibt. Auch für den Abend steht alles unter dem Motto "Fühlen und Spüren". Die Damen dürfen sich entscheiden, wer mit Peter Elia Körperübungen macht und wer eine Massage bekommt. In der Steiermark überrascht Gemüsebauer Hannes seine Damen mit einem Frühstück. Aber noch weiß keine der drei, woran sie bei ihm eigentlich ist. Als ein Kinderfoto von dem 29-Jährigen in den Fokus rückt, zeigt sich, dass Hannes nicht nur schüchtern, sondern auch sehr eitel sein kann. Damit seine Hofdamen auch die Aufgaben, die mit der Arbeit am Hof verbunden sind, kennenlernen, geht es nach dem Frühstück auf den Bauernmarkt. Aber nicht alle Damen dürfen sich hinter dem Verkaufsstand beweisen. Denn Hannes fährt mit der 18-jährigen Franzi spontan weiter zu einem Einzeldate. Am Nachmittag dürfen die Damen schließlich auch bei der Hofarbeit ihren vollen Einsatz unter Beweis stellen.
