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BAUSTELLE XXL

Hoch hinaus - Der Bau des East Side Towers in Berlin

WELTFolge vom 18.03.2026
Hoch hinaus - Der Bau des East Side Towers in Berlin

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BAUSTELLE XXL

Folge vom 18.03.2026: Hoch hinaus - Der Bau des East Side Towers in Berlin

49 Min.Folge vom 18.03.2026

Zwischen Kreuzberg und Friedrichshain in Berlin entsteht mit dem EDGE East Side Tower das höchste Bürogebäude der Stadt: 142 Meter hoch, 35 Stockwerke und 65.000 Quadratmeter Mietfläche. Der Bau erfordert über viereinhalb Jahre und Tausende Arbeiter, die Millionen Kilogramm Material verbauen. Die Baufläche ist extrem klein, was logistische Herausforderungen birgt, wie nur eine Zufahrtsstraße und kaum Platz für Baukräne. Die Reportage begleitet den Bau bis zur Fertigstellung und Übergabe.

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