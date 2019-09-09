Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beach House Hunters

Meerblick oder Wassersport?

HGTVFolge vom 09.09.2019
Meerblick oder Wassersport?

Meerblick oder Wassersport?Jetzt kostenlos streamen

Beach House Hunters

Folge vom 09.09.2019: Meerblick oder Wassersport?

21 Min.

Ein frisch verheiratetes Paar aus Atlanta verlässt die Großstadt und kauft ihr erstes gemeinsames Zuhause in Topsail Island, North Carolina. Ihre Wünsche an das Eigenheim? Sie wollen alle Vorzüge der Insel genießen, das Haus soll malerisch liegen und die Gemeinde soll offen für junge Familien sein. Findet man das auf Topsail Island?

