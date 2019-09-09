Beach House Hunters
Folge vom 09.09.2019: So weit das Auge reicht
21 Min.Folge vom 09.09.2019
Connie und Bram aus Arizona sind der Stadt Brookings in Oregon von ihrem ersten Besuch an verfallen. Sie lassen die Wüste hinter sich und suchen nach einem Traum-Strandhaus für sich und ihre Kinder. Werden sich ihre Wünsche an eine malerische Aussicht und einfachen Strandzugang erfüllen? Denn Brookings ist bekannt für eine steinige Küste.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
