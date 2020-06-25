Beauty & The Nerd
Folge 4: Umstyling
117 Min.Folge vom 25.06.2020Ab 12
Verwandlung! In Folge vier von "Beauty & The Nerd" wird aus purer Schönheit echte Superkraft. Die Nerds verwandeln ihre Beautys in waschechte Superheldinnen und erhalten dabei Unterstützung von Stargast Jimi Blue Ochsenknecht. Anschließend geht es auch den Looks der Nerds an den Kragen: Wen ruft Designer Thomas Rath zum großen Umstyling? Und wer tauscht Sandalen und Socken gegen stylische Sneaker?
