Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beauty & The Nerd

Das Wiedersehen

ProSiebenStaffel 2Folge 7vom 09.07.2020
Das Wiedersehen

Das WiedersehenJetzt kostenlos streamen

Beauty & The Nerd

Folge 7: Das Wiedersehen

85 Min.Folge vom 09.07.2020Ab 12

Welcome Back! Die Beautys und Nerds treffen nach sechs Wochen auf Ibiza wieder aufeinander. Zusammen blicken sie zurück und berichten, wie sie sich selbst und ihre Mitstreiter nach der Show wahrnehmen. Bei wem fliegen die Fetzen? Welches Paar demonstriert pure Harmonie? Welcher Nerd hat sich in der Zwischenzeit in einen stylischen Hingucker verwandelt? Welche Beauty beweist echtes Brain? Und wer hat womöglich die große Liebe gefunden?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Beauty & The Nerd
ProSieben
Beauty & The Nerd

Beauty & The Nerd

Alle 5 Staffeln und Folgen