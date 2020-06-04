Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 1vom 04.06.2020
Folge 1: Gegensätze ziehen sich an

120 Min.Folge vom 04.06.2020Ab 12

Ganz nach dem Motto "Gegensätze ziehen sich an" treffen sieben Single-Schönheiten und sieben Single-Außenseiter, die sich unterscheiden wie Tag und Nacht, aufeinander. In einer Villa auf Ibiza spielen die gegensätzlichen Typen um 50.000 Euro.

