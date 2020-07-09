Beauty & The Nerd
Folge 7: Das Wiedersehen
85 Min.Folge vom 09.07.2020Ab 12
Welcome Back! Die Beautys und Nerds treffen nach sechs Wochen auf Ibiza wieder aufeinander. Zusammen blicken sie zurück und berichten, wie sie sich selbst und ihre Mitstreiter nach der Show wahrnehmen. Bei wem fliegen die Fetzen? Welches Paar demonstriert pure Harmonie? Welcher Nerd hat sich in der Zwischenzeit in einen stylischen Hingucker verwandelt? Welche Beauty beweist echtes Brain? Und wer hat womöglich die große Liebe gefunden?
Genre:Reality, Unterhaltung, Romanze
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen