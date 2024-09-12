Wer schafft den Einzug ins Finale?Jetzt kostenlos streamen
Beauty & The Nerd
Folge 5: Wer schafft den Einzug ins Finale?
103 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12
Halbfinale bei "Beauty & The Nerd" und Runde zwei des Umstylings. Manga-Nerdin Joelle und Informatik-Nerd Collin bekommen neue Looks und danach stehen die letzten Challenges an. Wer zieht ins große Finale ein?
Genre:Reality, Unterhaltung, Romanze
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen