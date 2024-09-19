Finale: Wer gewinnt 50.000 Euro?Jetzt kostenlos streamen
Folge 6: Finale: Wer gewinnt 50.000 Euro?
105 Min.Folge vom 19.09.2024Ab 12
Das große Finale von "Beauty & The Nerd" 2024 steh an. Vier Paare kämpfen um den Sieg. Welches Paar bezwingt die Kontrahenten in den letzten Challenges der 5. Staffel und gewinnt 50.000 Euro Preisgeld?
Genre:Reality, Unterhaltung, Romanze
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
