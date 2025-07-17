Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Nerd-Umstyling mit Kilian Kerner

ProSiebenStaffel 6Folge 4vom 17.07.2025
111 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Das Umstyling steht vor der Tür, und kein Geringerer als Kilian Kerner höchstpersönlich samt Glam-Team ist angerückt, um die Nerds auf Hochglanz zu polieren. Aber bevor das große Nerd-Makeover startet, müssen sich die ungleichen Paare noch in Challenges beweisen. Wer schafft es ins Umstyling-Paradies, und wer muss vorher die Segel streichen?

