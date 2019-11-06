BeefBattle
Folge 3: Buffalo Hunter
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ex-NFL-Spieler und Football Coach David Odenthal tritt gemeinsam mit seinem Partner Pino gegen Profi-Koch Stefan an. David lebte sieben Jahre lang in den USA, an der kanadischen Grenze. Der Kölner und sein Partner Pino sind wild entschlossen zu zeigen, wie gut Bison frisch vom Grill schmecken kann. Rechte: ProSieben MAXX
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: ProSieben MAXX