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BeefBattle

Great Balls on Fire

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 3vom 06.11.2019
Great Balls on Fire

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Folge 3: Great Balls on Fire

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

"Moink Balls" sind seit Kindertagen das Lieblingsessen von Saschas Nölke. Die Fleischbällchen aus Rind und Schwein ("muh" und "oink") werden in Speck gewickelt und knusprig gebraten. Dazu serviert Ruhrpottler Sascha - stilecht in einem ehemaligen Stahlwerk - einen Flank-Steak-Rollbraten mit Asiago-Käse und marinierte Portobello-Champignons als Hauptgang. Gegen so viel Raffinesse muss Profikoch Stefan Wiertz erst mal ankommen. Rechte: ProSieben MAXX

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