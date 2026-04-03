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Bergdörfer in der Steiermark - Leben auf hohem Niveau

Bergdörfer in der Steiermark - Leben auf hohem Niveau

ORF2Staffel 1Folge 1vom 03.04.2026
Bergdörfer in der Steiermark - Leben auf hohem Niveau

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Bergdörfer in der Steiermark - Leben auf hohem Niveau

Folge 1: Bergdörfer in der Steiermark - Leben auf hohem Niveau

25 Min.Folge vom 03.04.2026

Im steirischen Murtal liegen Bergdörfer, deren Abgeschiedenheit ihre Besonderheiten bewahrt hat: Architektur, Sprache, Traditionen und Kulinarik. Die Doku begleitet Bergbauern als "Originale" und zeichnet den Wandel der Gemeinden nach – zwischen Vergangenheit und neuer Entwicklung. Ein Film von Alfred Ninaus. Bildquelle: ORF/RANFILM

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