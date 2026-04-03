Bergdörfer in der Steiermark - Leben auf hohem NiveauJetzt kostenlos streamen
Bergdörfer in der Steiermark - Leben auf hohem Niveau
Folge 1: Bergdörfer in der Steiermark - Leben auf hohem Niveau
25 Min.Folge vom 03.04.2026
Im steirischen Murtal liegen Bergdörfer, deren Abgeschiedenheit ihre Besonderheiten bewahrt hat: Architektur, Sprache, Traditionen und Kulinarik. Die Doku begleitet Bergbauern als "Originale" und zeichnet den Wandel der Gemeinden nach – zwischen Vergangenheit und neuer Entwicklung. Ein Film von Alfred Ninaus. Bildquelle: ORF/RANFILM
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bergdörfer in der Steiermark - Leben auf hohem Niveau
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2