Bergdörfer in der Steiermark - Leben auf hohem Niveau
1 StaffelAb 0
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Bergdörfer in der Steiermark - Leben auf hohem Niveau
Im steirischen Murtal liegen Bergdörfer, deren Abgeschiedenheit ihre Besonderheiten bewahrt hat: Architektur, Sprache, Traditionen und Kulinarik. Die Doku begleitet Bergbauern als "Originale" und zeichnet den Wandel der Gemeinden nach – zwischen Vergangenheit und neuer Entwicklung. Ein Film von Alfred Ninaus.
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2