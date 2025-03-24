Auf Skiern durch die Pyrenäen - Vom Mittelmeer zum AtlantikJetzt kostenlos streamen
Folge vom 24.03.2025: Auf Skiern durch die Pyrenäen - Vom Mittelmeer zum Atlantik
47 Min.
Mit markanten Gipfeln und großen Höhenunterschieden sind die Pyrenäen im Norden der Iberischen Halbinsel ein beliebtes Gebiet zum Wandern und Bergsteigen. Die beiden Extremsportler Jakob Herrmann und Philipp Reiter haben sich aber vorgenommen, das spanisch-französische Grenzgebirge vom Mittelmeer zum Atlantik im Winter auf Skiern zu überschreiten.
