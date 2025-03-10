Sardinien - In den Felsen der OgliastraJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 10.03.2025: Sardinien - In den Felsen der Ogliastra
47 Min.Folge vom 10.03.2025
Alexander Huber, der Berchtesgadener Extremkletterer, auf seiner Lieblingsinsel Sardinien: Sie wurde ihm über die Jahre zur zweiten Heimat. In den Felsen der Provinz Ogliastra an der Ostküste der Insel, kennt der Alpinprofi mit seinen sardischen Freunden fantastische Klettermöglichkeiten direkt an der Küste. Freiklettern vor weiter Meereskulisse auf die markante Felsnadel 'Aguglia' ist neben einer spektakulären Küstenwanderung nur eines der Abenteuer, die Alexander mit seinen Freunden erlebt.
