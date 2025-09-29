Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bergwelten

Die Steinberge - ... für hochalpine Landstreicher

ServusTVFolge vom 29.09.2025
Die Steinberge - ... für hochalpine Landstreicher

Die Steinberge - ... für hochalpine LandstreicherJetzt kostenlos streamen

Bergwelten

Folge vom 29.09.2025: Die Steinberge - ... für hochalpine Landstreicher

47 Min.Folge vom 29.09.2025

Die Loferer und Leoganger Steinberge – rau und ungezähmt. Für Adi Stocker sind sie Heimat und Lebensaufgabe. Über 200 Erstbegehungen, Routen in wildem Steinbergfels und Gipfelkreuze, die Geschichten tragen. Jetzt setzt er mit seinem Sohn ein neues Zeichen: das „Himmelstor“ am Großen Reifhorn – ein starkes Symbol für Erinnerung, Übergang und neue Wege.

Alle verfügbaren Folgen