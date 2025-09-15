Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bergwelten

Montenegro - Mit Simon Messner in den Schwarzen Bergen

ServusTVFolge vom 15.09.2025
Montenegro - Mit Simon Messner in den Schwarzen Bergen

Bergwelten

Folge vom 15.09.2025: Montenegro - Mit Simon Messner in den Schwarzen Bergen

47 Min.Folge vom 15.09.2025

Monte Negro - Schwarze Berge. Zusammen mit Simon Messner entdecken wir dieses von Bergen geprägte Land. Im Durmitor-Gebirge erklimmt Simon mit einem einheimischen Alpin-Star den Bobotov Kuk, den höchsten Landes-Gipfel. Nahe der Hauptstadt Podgorica begeistert den Südtiroler ein fantastisches Sportklettergebiet, und im Prokletije Nationalpark erzählt ein Schafhirte aus früheren Zeiten. Montenegro ist eine Reise wert - vor allem für Bergfreunde.

