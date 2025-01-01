In der JVA Moabit sitzen Kriminelle von A bis ZJetzt kostenlos streamen
Berlin hinter Gittern
Folge 1: In der JVA Moabit sitzen Kriminelle von A bis Z
91 Min.Ab 12
In der Berliner JVA Moabit muss Anwärter Christoph, unter den wachsamen Augen seines Ausbilders Karsten, die Häftlinge mit Essen versorgen. Auch Neuling Jana bekommt zu spüren, was es heißt, mit Inhaftierten zu arbeiten. An ihrem ersten Arbeitstag tritt die 21-jährige gelernte Hotelfachfrau ihren Dienst im Männerknast in Berlin-Plötzensee an. Wie werden die Gefangenen auf sie reagieren? Und in Berlin-Tegel muss Anwärter Sven die Straftäter zur Drogenkontrolle bringen.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Copyrights:© Kabel Eins