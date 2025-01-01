Zum Inhalt springenBarrierefrei
Berlin hinter Gittern

In der JVA Moabit sitzen Kriminelle von A bis Z

Kabel EinsStaffel 1Folge 1
In der JVA Moabit sitzen Kriminelle von A bis Z

Folge 1: In der JVA Moabit sitzen Kriminelle von A bis Z

91 Min.Ab 12

In der Berliner JVA Moabit muss Anwärter Christoph, unter den wachsamen Augen seines Ausbilders Karsten, die Häftlinge mit Essen versorgen. Auch Neuling Jana bekommt zu spüren, was es heißt, mit Inhaftierten zu arbeiten. An ihrem ersten Arbeitstag tritt die 21-jährige gelernte Hotelfachfrau ihren Dienst im Männerknast in Berlin-Plötzensee an. Wie werden die Gefangenen auf sie reagieren? Und in Berlin-Tegel muss Anwärter Sven die Straftäter zur Drogenkontrolle bringen.

Kabel Eins
