Berlin hinter Gittern
Folge 4: Das Leben hinter schwedischen Gardinen
90 Min.Ab 12
In der JVA Moabit steht Anwärter Christopher heute erneut auf dem Prüfstand seines Ausbilders. Indessen hat Hervé in der Berliner JVA für Frauen mit einer Insassin zu tun, die vorher in der Untersuchungshaft in einem reinen Männerknast inhaftiert war. Was hat es damit auf sich? In der JVA Heidering bekommt Agasi kuriose Dinge zu Gesicht und Alex tritt ihre Schicht in der Poststelle des Gefängnisses an. Wird sie verbotene Schmuggelware finden?
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2021
