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Between the Lines

The Line we Draw

Joyn PartnersStaffel 1Folge 1vom 25.02.2026
The Line we Draw

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Between the Lines

Folge 1: The Line we Draw

26 Min.Folge vom 25.02.2026

Die Saison beginnt, und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. David, Mathilde, Giulia und Nicolas trainieren für Europas wichtigstes Freestyle-Event, die LAAX Open. Vom individuellen Mindsets bis hin zu persönlichen Hobbys – die Athleten zeigen, wie sie sich jeweils auf die intensiven körperlichen Anforderungen ihrer jeweiligen Sportarten vorbereiten.

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