Between the Lines
Folge 1: The Line we Draw
26 Min.Folge vom 25.02.2026
Die Saison beginnt, und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. David, Mathilde, Giulia und Nicolas trainieren für Europas wichtigstes Freestyle-Event, die LAAX Open. Vom individuellen Mindsets bis hin zu persönlichen Hobbys – die Athleten zeigen, wie sie sich jeweils auf die intensiven körperlichen Anforderungen ihrer jeweiligen Sportarten vorbereiten.
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Between the Lines
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Cascade Berlin - Berlin Waltz GmbH
Enthält Produktplatzierungen