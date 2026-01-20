Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 2vom 20.01.2026
20 Min.Folge vom 20.01.2026

Competition-Time! Bereit für Snow-Action? Für Mathilde, David, Giulia und Nicolas geht der Snowboard- & Freeski-Weltcup los. Von Comebacks bis Rückschläge: Ein Blick hinter die Kulissen des Lebens auf Tour, während die Athlet:innen ihre Grenzen austesten.

