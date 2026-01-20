Between the Lines
Folge 2: The Risk we Take
20 Min.Folge vom 20.01.2026
Competition-Time! Bereit für Snow-Action? Für Mathilde, David, Giulia und Nicolas geht der Snowboard- & Freeski-Weltcup los. Von Comebacks bis Rückschläge: Ein Blick hinter die Kulissen des Lebens auf Tour, während die Athlet:innen ihre Grenzen austesten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Between the Lines
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Cascade Berlin - Berlin Waltz GmbH
Enthält Produktplatzierungen