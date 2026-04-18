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Bewusst gesund

Bewusst Gesund - Das Magazin vom 18.04.2026

ORF2Staffel 1Folge 144vom 18.04.2026
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Bewusst gesund

Folge 144: Bewusst Gesund - Das Magazin vom 18.04.2026

26 Min.Folge vom 18.04.2026

Stürze vermeiden: Eine Gang-Schulung kann helfen | Studiogespräch: Krafttraining als Jungbrunnen | Alkoholismus: Der lange Weg zur Abstinenz | Bewusst Gesund-Tipp: Testosteronabbau bei Männern | Tropenzecken - Die "blinden Passagiere" der Zugvögel

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