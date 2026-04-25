Bewusst Gesund - Das Magazin vom 25.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Bewusst gesund
Folge 145: Bewusst Gesund - Das Magazin vom 25.04.2026
26 Min.Folge vom 25.04.2026
Dialyse Neu: Schonender Gefäßzugang ohne Operation | Studiogespräch: Was kann interventionelle Radiologie? | "Bewusst gesund"-Tipp: Luft im Bauch | Sport gegen Schmerzen und Krankheiten | Banane im Faktencheck
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Bewusst gesund
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