Bezaubernde Jeannie

Sonntags immer

Sonntags immer

Bezaubernde Jeannie

Folge 2: Sonntags immer

25 Min.

Tony leidet unter einer Art "Burnout-Syndrom". Eines Montags fühlt er sich so schlapp und erledigt, dass er einfach nicht aus dem Bett kommt. Kein Problem für Jeannie: Sie verzaubert den Montag kurzerhand in einen Sonntag - und will dies so lange aufrechterhalten, bis ihr Meister wieder völlig entspannt ist. Doch auch ein immerwährender Sonntag kann nerven, und Tony ist schließlich so verzweifelt, dass er ausgerechnet Dr. Bellows sein Geheimnis anvertrauen will ...

Bezaubernde Jeannie
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

