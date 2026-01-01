Bezaubernde Jeannie
Folge 2: Sonntags immer
25 Min.
Tony leidet unter einer Art "Burnout-Syndrom". Eines Montags fühlt er sich so schlapp und erledigt, dass er einfach nicht aus dem Bett kommt. Kein Problem für Jeannie: Sie verzaubert den Montag kurzerhand in einen Sonntag - und will dies so lange aufrechterhalten, bis ihr Meister wieder völlig entspannt ist. Doch auch ein immerwährender Sonntag kann nerven, und Tony ist schließlich so verzweifelt, dass er ausgerechnet Dr. Bellows sein Geheimnis anvertrauen will ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland