Bezaubernde Jeannie
Folge 9: Liebe und Eifersucht
25 Min.
Tony will nach längerer Zeit mal wieder ohne Jeannie ausgehen, um sich, wie er behauptet, mit einem alten Kumpel zu treffen. Doch der eifersüchtige Flaschengeist vermutet eine Frau dahinter und sperrt Tony kurzerhand hinter Gitter. Als dann der Freund anruft, ist Jeannie schuldbewusst und befreit ihn sofort - dabei hätte sie diesmal sogar Grund zur Eifersucht: Der Anruf war eine Finte, und Tony möchte sich in Wahrheit tatsächlich mit seiner alten Jugendfreundin Joan treffen ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland