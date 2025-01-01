Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 16: Liebeskarussell bei "Big Brother"

Tageszusammenfassung 16: Liebeskarussell bei "Big Brother"

Folge 17: Tageszusammenfassung 16: Liebeskarussell bei "Big Brother"

32 Min.Ab 12

Ausgekuschelt? Bei Maja kullern die Tränen! Das Auf und Ab zwischen ihr und Kuschelfreund Christian macht der Düsseldorferin zu schaffen. Majas Tränen bleiben Christian nicht verborgen. Er sucht Rat bei Maxime und Marcus. Marcus vermutet, dass noch eine dritte Person eine Rolle spielt.

