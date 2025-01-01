Big Brother
Folge 62: Tageszusammenfassung 61
32 Min.Ab 12
100 Tage, 24 Stunden Überwachung, ein Container und kein Kontakt zur Außenwelt: Die Bewohner:innen leben 100 Tage gemeinsam in ihrer neuen Wohngemeinschaft im Container und stehen dabei unter 24-stündiger Kameraüberwachung. Big Brother sieht alles. Big Brother gibt die Regeln vor. Big Brother ist unberechenbar. Wer verlässt den Container als Sieger:in?
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen