Big Brother

Tageszusammenfassung 62: Mateos Kampfansage

Tageszusammenfassung 62: Mateos Kampfansage

Folge 63: Tageszusammenfassung 62: Mateos Kampfansage

31 Min.Ab 12

Die nächste Nominierung steht an und das beschäftigt vor allem Mateo sehr. Mit allen Mitteln versucht er daher, Nicos gegen die Neuzugänge Bertha, Luanna und Simon einzuschwören: "Alles, was ich hier mit dir mache, würde ich nicht mit einem Menschen machen, den ich nicht mag", schleimt sich Mateo bei seinem Mitbewohner ein. "Den Sieg oder das Finale haben für mich nur die 'Alten' verdient." Fruchtet Mateos Manipulations-Strategie?

