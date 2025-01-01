Tageszusammenfassung 62: Mateos KampfansageJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 63: Tageszusammenfassung 62: Mateos Kampfansage
31 Min.Ab 12
Die nächste Nominierung steht an und das beschäftigt vor allem Mateo sehr. Mit allen Mitteln versucht er daher, Nicos gegen die Neuzugänge Bertha, Luanna und Simon einzuschwören: "Alles, was ich hier mit dir mache, würde ich nicht mit einem Menschen machen, den ich nicht mag", schleimt sich Mateo bei seinem Mitbewohner ein. "Den Sieg oder das Finale haben für mich nur die 'Alten' verdient." Fruchtet Mateos Manipulations-Strategie?
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen