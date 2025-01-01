Tageszusammenfassung 60: Tanja geht - Die Container-WG steht unter SchockJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 61: Tageszusammenfassung 60: Tanja geht - Die Container-WG steht unter Schock
31 Min.Ab 12
Ein Brief von Big Brother versetzt die WG in einen Schockzustand. Tanjas unvermittelter Auszug hinterlässt eine Leere und viele Emotionen, die vor allem Containerchef Benedikt zu schaffen machen. Er bricht in Tränen aus und zieht sich in den Hauswirtschaftsraum zurück. “Ich schaff’ das nicht ohne sie”, schluchzt er, als Luanna ihn dort findet. Diese versucht ihn aufzubauen: “Doch, das schaffst du! Du bist so stark, Bene. Du machst jetzt nicht schlapp! Das hätte sie auch nicht gewollt!"
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen