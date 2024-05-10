Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Tageszusammenfassung 67: Krach zwischen Nicos und Mateo

JoynStaffel 2024Folge 68vom 10.05.2024
Tageszusammenfassung 67: Krach zwischen Nicos und Mateo

Tageszusammenfassung 67: Krach zwischen Nicos und MateoJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 68: Tageszusammenfassung 67: Krach zwischen Nicos und Mateo

33 Min.Folge vom 10.05.2024Ab 12

Große Freude bei Nicos: Endlich darf auch er eine Grußbotschaft von seiner Familie sehen. Doch die gute Laune hält nicht an, denn er wird auch erfahren, was im Container hinter seinem Rücken geredet wird. Von Mateo ist Nicos schwer enttäuscht: "Du musst mir das ins Gesicht sagen!" Es kommt zum Riesenkrach. Lautstark gehen sich die Streithähne an: "Ich sage Dir, dass du zwei Gesichter hast", wirft Nicos Mateo vor.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 3 Staffeln und Folgen