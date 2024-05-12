Tageszusammenfassung 69: Die Nerven hängen am seidenen FadenJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 70: Tageszusammenfassung 69: Die Nerven hängen am seidenen Faden
32 Min.Folge vom 12.05.2024Ab 12
Die Aufgabe der Woche sorgt für Stress: Um endlich wieder das doppelte Einkaufsbudget zu bekommen, müssen möglichst viele Kissen mit jeweils 49 Puscheln aus Wolle fertiggestellt werden. Marcus reißt der Geduldsfaden - und Luannas Nerven sind auch wegen der Nominierung strapaziert.
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
