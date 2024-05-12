Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tageszusammenfassung 69: Die Nerven hängen am seidenen Faden

Folge vom 12.05.2024

Die Aufgabe der Woche sorgt für Stress: Um endlich wieder das doppelte Einkaufsbudget zu bekommen, müssen möglichst viele Kissen mit jeweils 49 Puscheln aus Wolle fertiggestellt werden. Marcus reißt der Geduldsfaden - und Luannas Nerven sind auch wegen der Nominierung strapaziert.

