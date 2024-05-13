Big Brother live - Sexy Frauke, 7.000 Euro und ein Rauswurf!Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 71: Big Brother live - Sexy Frauke, 7.000 Euro und ein Rauswurf!
44 Min.Folge vom 13.05.2024Ab 12
All eyes on Frauke! Sie genießt die vielen Komplimente sichtlich, schließlich hatte es die 29-Jährige in der letzten Woche nicht leicht. Erst landet sie gemeinsam mit Luanna und Simon auf der Nominierungsliste. Und dann fliegt sie auch noch früh aus dem Spielemarathon und vergeigt damit ihre Chance auf 7.000 Euro Gewinn. Aber wer wird die Kohle absahnen? Marcus oder Mateo sind noch im Rennen. Doch am Ende drehen sich alle Gedanken der zehn Bewohnerinnen und Bewohner nur um den nächsten Auszug.
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
