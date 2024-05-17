Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tageszusammenfassung 74: Spielchen mit "Big Brother" und Nominierungstaktiken

Folge 75: vom 17.05.2024

Als Luanna sich noch mal schlafen legen will, hat Bertha eine zündende Idee, um "Big Brother" auszutricksen. Doch so einfach lässt sich der nicht hinters Licht führen. Außerdem geht Bertha und Luannas Plan, strategisch gegen die bereits nominierte Frauke vorzugehen, unverhofft in die nächste Runde.

