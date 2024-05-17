Tageszusammenfassung 74: Spielchen mit "Big Brother" und NominierungstaktikenJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 75: Tageszusammenfassung 74: Spielchen mit "Big Brother" und Nominierungstaktiken
32 Min.Folge vom 17.05.2024Ab 12
Als Luanna sich noch mal schlafen legen will, hat Bertha eine zündende Idee, um "Big Brother" auszutricksen. Doch so einfach lässt sich der nicht hinters Licht führen. Außerdem geht Bertha und Luannas Plan, strategisch gegen die bereits nominierte Frauke vorzugehen, unverhofft in die nächste Runde.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen