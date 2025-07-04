Universum History: Vietnam - Ein Foto und der Krieg (1/8)Jetzt kostenlos streamen
Ein Foto wurde zum Symbol für die Brutalität des Vietnamkriegs: Die damals neunjährige Kim Phuc, das „Napalm Girl“, hatte großflächige Brandverletzungen erlitten und floh am 8. Juni 1972 vor den Napalm-Bomben. Inhalt: Auftakt der „Universum History“-Reihe „Bilder, die Geschichte schrieben“. Die erste Dokumentation der Reihe wirft einen bisher unbekannten Blick hinter die Kulissen des berühmten Bildes und lässt Kim Phuc ihre Geschichte von damals bis heute selbst eindrucksvoll schildern. Das Foto war ein Bild von vielen, das aus dem Vietnamkrieg an die Öffentlichkeit gelangte, aber keiner, der es gesehen hatte, konnte es vergessen – es zeigt das kleine Mädchen, das nackt und mit schmerzverzerrtem Gesicht vor dichten Rauchwolken flieht. Das Foto ging um die Welt und wurde zum Symbol für die Brutalität des Vietnamkriegs – dem ersten sogenannten „Medienkrieg“. Bildquelle: ORF/Skopia Films/France 5/AP
