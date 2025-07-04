Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bilder, die Geschichte schrieben

Universum History: Vietnam - Ein Foto und der Krieg (1/8)

ORF2Staffel 1Folge 1vom 04.07.2025
Universum History: Vietnam - Ein Foto und der Krieg (1/8)

Universum History: Vietnam - Ein Foto und der Krieg (1/8)Jetzt kostenlos streamen

Bilder, die Geschichte schrieben

Folge 1: Universum History: Vietnam - Ein Foto und der Krieg (1/8)

47 Min.Folge vom 04.07.2025Ab 16

Ein Foto wurde zum Symbol für die Brutalität des Vietnamkriegs: Die damals neunjährige Kim Phuc, das „Napalm Girl“, hatte großflächige Brandverletzungen erlitten und floh am 8. Juni 1972 vor den Napalm-Bomben. Inhalt: Auftakt der „Universum History“-Reihe „Bilder, die Geschichte schrieben“. Die erste Dokumentation der Reihe wirft einen bisher unbekannten Blick hinter die Kulissen des berühmten Bildes und lässt Kim Phuc ihre Geschichte von damals bis heute selbst eindrucksvoll schildern. Das Foto war ein Bild von vielen, das aus dem Vietnamkrieg an die Öffentlichkeit gelangte, aber keiner, der es gesehen hatte, konnte es vergessen – es zeigt das kleine Mädchen, das nackt und mit schmerzverzerrtem Gesicht vor dichten Rauchwolken flieht. Das Foto ging um die Welt und wurde zum Symbol für die Brutalität des Vietnamkriegs – dem ersten sogenannten „Medienkrieg“. Bildquelle: ORF/Skopia Films/France 5/AP

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bilder, die Geschichte schrieben
ORF2
Bilder, die Geschichte schrieben

Bilder, die Geschichte schrieben

Alle 1 Staffeln und Folgen