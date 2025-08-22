Universum History: Dianas letzte Nacht (6/8)Jetzt kostenlos streamen
Das Dokudrama rekonstruiert die letzten Stunden von Prinzessin Diana. Es verdeutlicht, wie Planänderungen und eine Verfolgungsjagd durch Paparazzi zur Tragödie führten. Inhalt: Am 30. August 1997 starben Lady Diana und ihr Partner Dodi Al-Fayed bei einem Autounfall in einem Pariser Tunnel, während sie von Paparazzi verfolgt wurden. Der tragische Vorfall löste zahlreiche Verschwörungstheorien aus, unter anderem Spekulationen über ein Attentat oder wirtschaftliche Motive. Eine jahrelange Untersuchung widerlegte diese Behauptungen und stellte fest, dass es sich um einen Unfall handelte. Das Dokudrama "Dianas letzte Nacht“ rekonstruiert Dianas letzte Stunden, verbindet Spielszenen mit Archivmaterial und beleuchtet ihr Leben zwischen öffentlicher Rolle und privatem Alltag. Bildquelle: ORF/ZDF/imago/Xinhua
